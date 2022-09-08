دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ ميرفت أمين

الوكيل الإخباري-وجهت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم رسالة للممثلة ميرفت أمين، وذلك من خلال صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي، وأرفقت الرسالة بصورة تجمعها بها وعلقت بالقول :"أمي التانية… بحبك ربنا يخليكي لينا".

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لاقت الصورة تفاعلاً بين الجمهور الذين عبروا عن محبتهم لها.

ويستمر فيلم "تسليم أهالي" للفنانة المصرية دنيا سمير غانم والممثل هشام ماجد، في جذب المشاهدين، بعد أكثر من شهر على طرحه في دور العرض السينمائية.

الفيلم يأتي بثنائية كوميدية بين دنيا سمير غانم وهشام ماجد، ويتناول قصة الهجرة، حيث يرغب الزوجان "دنيا وهشام" في السفر إلى كندا، لكن تتدخل امرأة في حياتهما تعكس مخططاتهما وتقلب الأحداث رأسًا على عقب، مع مشاركة بيومي فؤاد، والراحلة دلال عبد العزيز، حيث كان آخر عملاً لها قبل وفاتها.





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