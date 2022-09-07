الأربعاء 07-09-2022
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الأربعاء، 07-09-2022 11:37 ص

بعد شائعات وفاتها .. ظهور صادم للفنانة ميرفت أمين

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الوكيل الإخباري-خطفت الممثلة المصرية ميرفت أمين الأنظار، في أول ظهور لها بعد إنتشار شائعة وفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال حضورها عزاء المخرج الراحل علي عبد الخالق.

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وبدت علامات الحزن على وجه الممثلة، التي كانت متأثرة جداً بوفاته الذي شاركها عدد كبير من الأفلام خلال مسيرتها الفنية.


وفي منحى آخر، لم تنفك الشائعات عن ملاحقة ميرفت، فتداول الرواد خبر وفاتها وزواجها من جديد قبل بضعة ايام .


وحرصت الفنانة على نفي هذه الشائعة، وأعربت عن حزنها وغضبها، خصوصاً إنها تعيش حياتها بعيدة عن الأضواء.

 




 

 


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