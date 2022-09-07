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الأربعاء، 07-09-2022 04:07 م

المخرجة رشا شربتجي توجه رسالة للطلاب المتخرجين تمثيل

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الوكيل الإخباري-نشرت المخرجة السورية رشا شربتجي مقطع فيديو جديد عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي دعمت من خلاله الطلاب الذين تخرجوا بمجال التمثيل.

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وقالت رشا شربتجي من خلال تعليق منها على منشورها: "القصة ما كانت بيوم أو يومين ولا حتى شهر أو شهرين، كانوا أكتر من ٨ شهور قدروا فيهن هالشباب الحلوين الموهوبين يكونوا قدها بعد تعب طويل وأوقات حلوة وصعبة قضيناها مع بعض، اليوم تخرجوا طلاب دبلوم التمثيل من مركز "drama road".


وعبرت عن فرحتها الكبيرة بالتطور الذي لاحظته عند الجميع وقال: " وفرحتي كتير كبيرة بالتطور اللي لمسته عند الكل وأنا متأكدة أنو ح يكون في مستقبل حلو ناطر هالشباب والصبايا شكراً على التزامكن وحماسكن ومحبتكن".
كما شكرت شربتجي جميع القيّمين على متابعة هؤلاء الخريجين.

 



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