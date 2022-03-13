دنيا عبد العزيز تحسم جدل شائعة طلاقها

الوكيل الإخباري - أنهت الفنانة دنيا عبد العزيز، حالة الجدل التي صاحبتها خلال الفترة الماضية وتحديداً بعد إعلان عقد قرانها بأيام قليلة، بشأن انفصالها عن زوجها مصطفى كامل.



ونشرت دينا على حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام"، صوراً من حفل زفافها، وهي بجانب صورة والدتها الراحلة، وعلقت عليها: "23 شهر وجع، يارب تكوني مطمنة دلوقتي".

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وكانت دنيا عبد العزيز، قد احتفلت مؤخرًا بعقد قرانها على شاب خارج الوسط الفني، وسط مجموعة من أصدقائها داخل الوسط الفني والمقربين، وظهرت خلال الحفل مرتديةً فستان زفاف باللون الأبيض، وتضع مكياجاً بسيطاً، لإبراز ملامحها الجميلة، كما تركت شعرها منسدلًا على جانبيها، وارتدت بعض الإكسسوارات البسيطة، التي تتناسب مع الفستان.



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