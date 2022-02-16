زينة مكي تعلن رسمياً طلاقها من الملحن الشهير

الوكيل الإخباري - حسمت الممثلة زينة مكي التكهنات حول انفصالها منذ نحو عام تقريباً، وأعلنت طلاقها رسمياً من زوجها الملحن نبيل خوري.

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وكشفت زينة للمرة الأولى تفاصيل طلاقها خلال حلولها ضيفة على برنامج spot on مع الإعلامي رالف معتوق.





وحول أسباب الطلاق، أوضحت زينة مكي أنهما لم يكونا مناسبين لبعضهما البعض منذ البداية، مشيرة إلى أنهما حاولا الاتفاق على عدد من الأمور الجوهرية ولم ينجحا رغم محاولتهما الكثيرة.



وأوضحت زينة مكي أن والديها طلبا منها قبل زواجها التريث قبل الإقدام على هذه الخطوة، مشيرة إلى أنها لم تستمع إليهما.



لبنان 24