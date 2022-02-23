رشوان توفيق أول الحضور في عقد قران دنيا عبد العزيز - فيديو

الوكيل الإخباري - نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو من حفل عقد قران الفنانة دنيا عبد العزيز، الذي أُقيم أمس الثلاثاء، ووثّقت خلاله الظهور الأول للفنان الكبير رشوان توفيق بعد شفائه من فيروس كورونا الذي أُصيب به منذ شهر تقريباً، حيث حرص على حضور حفل الزفاف والتقاط الصور التذكارية مع العروسين.



وبدا رشوان توفيق خلال حفل الزفاف بصحة جيدة بعد تعافيه من كورونا، وكان في غاية الحماسة والسعادة رغم حركته البطيئة في المشي وتوكؤه على عصاه، وقد استُقبل بحفاوة كبيرة من المعازيم والعروسين.

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وكانت الفنانة دنيا عبد العزيز قد احتفلت بعقد قرانها على المهندس المعماري مصطفى كامل، وحرص عدد كبير من النجوم على حضور الحفل وتهنئة العروسين، ومنهم: محمد الشقنقيري وسيمون ومحمد عز وميدو عادل ومحمود حميدة وعماد رشاد وهبة مجدي ودينا فؤاد، وأحيت الحفل الفنانة الاستعراضية دينا، وارتدت دنيا فستاناً باللون الأبيض نال إعجاب الحضور.

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