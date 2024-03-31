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الأحد، 31-03-2024 03:45 م

دينا الشربيني تنضم إلى سباق أفلام عيد الفطر

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الوكيل الإخباري - بفيلم "شقتو".. تستعد الممثلة المصرية دينا الشربيني للانضمام إلى سباق أفلام عيد الفطر، وذلك بعد مشاركتها في منافسة دراما رمضان 2024 من خلال مسلسلها "كامل العدد" بجزئه الثاني المكون من 15 حلقة وتم بثه في النصف الأول من رمضان الجاري.

وشوّقت الشربيني جمهورها لفيلمها "شقو" ناشرة صورة البوستر عبر حسابها على إنستغرام. وبعدما نشرت صورة سابقة لها مرتدية ملابس ممرضة من كواليس تصوير العمل.

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ورغم المعلومات القليلة عن تفاصيل دورها في الفيلم الجديد، غير أنه سيكون العمل الذي ستجتمع فيه الشربيني مجدداً مع زملائها عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل، بعد 7 سنوات من تقديمهم سوياً مسلسل "غراند أوتيل". 

 

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