السبت 09-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الجيش الفرنسي يعلن تدمير 4 مسيرات حوثية بخليج عدن

السيسي: حريصون على بقاء معبر رفح مفتوحا لإدخال المساعدات

تحقيق عبري: إسرائيل هي التي قتلت محتجزين بمستوطنة يوم طوفان الأقصى

سرايا القدس تقصف تجمعات لجيش الاحتلال بحي الزيتون

بلدية السلط تُحدد نقاط انطلاق ومسارات الباصات المجانية خلال شهر رمضان

السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن لوقف القتال في السودان خلال رمضان

بالتعاون مع الإمارات.. داخلية الكويت تعتقل 3 أشخاص بحوزتهم ملايين الأقراص المخدرة

طلب متزايد على السلع والمنتجات الأردنية بأسواق قطر

رئيس بلدية جباليا: الاحتلال دمر 75% من آبار المياه بالمدينة

غارة إسرائيلية على بلدة مجدل زون جنوب لبنان

السبت، 09-03-2024 12:06 م

يسرا ودينا الشربيني معا في رمضان

1707827954


الوكيل الإخباري - رغم غيابها عن دراما رمضان 2024، تطل النجمة المصرية يسرا على جمهورها، في الشهر الكريم، من خلال إعلان لصالح إحدى الشركات، برفقة مواطنتها دينا الشربيني.

وفي فيديو لها عبر حسابها على إنستغرام، شاركت يسرا الجمهور فيديو من كواليس التصوير، ولم تعلق بأي تفاصيل عن الإعلان.

اضافة اعلان


وقالت في الفيديو إنها تعرضت لموقف ما في التصوير وسيتم الكشف عنه فور عرض الإعلان بشكل رسمي خلال شهر رمضان الكريم.


وفي فيديو آخر لدينا الشربيني، شوقت الجمهور للإعلان، قائلة: "انتظروني في رمضان".

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image_1709844724_42910213

بدون مقابل لهاني رمزي.. خارج السباق الرمضاني

Doc-P-957465-637895239337882615

تالين أبو رجيلي.. من طفلة في 'للموت' إلى مراهقة في '2024'

474

عمرو دياب يتألق في نهائي كأس مصر - فيديو

Doc-P-461528-638314110828319315

نسخة عربية من برنامج تركي شهير تقدمها ريتا حرب

1674730258

شاهد.. إليسا تطرح أغنية مسلسل 'ع أمل' في دراما رمضان

5555522

غادة عبد الرازق تستعين بعقارب حقيقية في مسلسلها-فيديو

أخبار متعلقة
5555522

غادة عبد الرازق تستعين بعقارب حقيقية في مسلسلها-فيديو

6ipj-13-730x438

ماغي بوغصن تبكي بعد سماع تتر 'ع أمل' بصوت إليسا - فيديو

538829_4_1706891424

نادين نجيم تصدم جمهورها بموعد عرض مسلسل '2024'

2317918_0

رمضان 2024.. أكرم حسني يكتب ويغني تتر مسلسله 'بابا جه'

169322111084202402130732423242

رمضان 2024.. تغيير اسم مسلسل روجينا 'سر إلهي' إلى 'بالقانون'

727779_original

مصطفى شعبان يدخل سوق السمك بـ 'المعلم' في رمضان