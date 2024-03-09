يسرا ودينا الشربيني معا في رمضان

الوكيل الإخباري - رغم غيابها عن دراما رمضان 2024، تطل النجمة المصرية يسرا على جمهورها، في الشهر الكريم، من خلال إعلان لصالح إحدى الشركات، برفقة مواطنتها دينا الشربيني.



وفي فيديو لها عبر حسابها على إنستغرام، شاركت يسرا الجمهور فيديو من كواليس التصوير، ولم تعلق بأي تفاصيل عن الإعلان.

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وقالت في الفيديو إنها تعرضت لموقف ما في التصوير وسيتم الكشف عنه فور عرض الإعلان بشكل رسمي خلال شهر رمضان الكريم.



وفي فيديو آخر لدينا الشربيني، شوقت الجمهور للإعلان، قائلة: "انتظروني في رمضان".

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