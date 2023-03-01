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الأربعاء، 01-03-2023 12:30 م

راغب علامة يهاجم المسؤولين اللبنانيين بعد رفع الدولار الجمركي

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الوكيل الإخباري- هاجم الفنان اللبناني راغب علامة المسؤولين اللبنانيين وذلك بعد صدور قرار يوم امس برفع الدولار الجمركي من 15 الف ليرة الى 45000 الف ليرة.

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وكتب راغب على صفحته الخاصة عبر تويتر:"يا اولاد الأوادم !بعد ان افلستوا البلد وافقرتوا المواطن وهجرتوا  الشباب ودمرتوا القضاء والعدل والعملة الوطنية وسرقتوا الخزينة وأموال الناس في البنوك وارتكبتوا الجرائم التي لا تعد ولا تحصى بحق المواطن والإنسان. الآن سعرتوا الدولار الجمركي ب 45000 ! الا يكفيكم ما ارتكبت اياديكم"؟

 

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