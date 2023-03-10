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الجمعة، 10-03-2023 06:08 م

رامز جلال يكشف رسمياً عن اسم وبوستر برنامجه في رمضان 2023

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الوكيل الاخباري - أعلن النجم المصري رامز جلال عن اسم برنامج المقالب الذي سيقدمه في موسم رمضان 2023 على قناة "إم بي سي مصر".

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اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2023 هو "رامز نيفر إند"، وجرى تصوير المقالب في المملكة العربية السعودية.


ونشر رامز جلال ملصق برنامجه الرمضاني الجديد عبر حسابه في فيسبوك، معلقاً: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصبحه وسلم وربنا يتممها بخير و يكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين".


وظهر رامز جلال في الملصق الدعائي للبرنامج على ظهر ثور حاملاً فانوس رمضان في يده، فيما اعتمد لوك جديد بشعر أصفر وبذلة باللون الذهبي.



 




 

 


 

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