الأربعاء 19-07-2023
الوكيل الاخباري

العراق يوضح بشأن تراجع صادرات النفط إلى الأردن

الصفدي يهنئ جلالة الملك وولي العهد بحلول العام الهجري

خطة في المناطق الساخنة بعد تجدد حرائق بين جرش وعجلون

السيطرة الأولية على حريق غابات وادي الشام بين عجلون وجرش

توقيف صاحب محل في الرمثا يستخدم أحشاء الحيوانات بصناعة النقانق

الأردن مرشح لاستضافة بطولة العالم للمصارعة

نصيحة للمصريين بعدم الخروج للشارع .. لهذا السبب !

المجلس التمريضي يعقد الامتحان النصفي للرعاية الصحية الأولية

مدير الامن يقدم واجب العزاء بالرقيب موسى المصري

الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادث السير المروع

الأربعاء، 19-07-2023 10:43 ص

رامي صبري يعلن خبر سار لمحبي اغنيته "يمكن خير"

720231294754433792354


الوكيل الإخباري- أعلن الفنان المصري رامي صبري، في منشور على حسابه الخاص عبر "إنستغرام"، عودة أغنيته "يمكن خير" المحذوفة من موقع "يوتيوب" بكامل مشاهداتها التي تخطّت الـ 53 مليون مشاهدة، وذلك بعد حذفها خلال الأيام الماضية، نتيجة تأكّد الموقع من ملكية رامي للأغنية بشكل قانوني ورسمي.

وفي التفاصيل، نشر رامي مقطع فيديو من الأغنية، وعلّق عليه بالقول: ""يمكن خير".. 54 مليون على يوتيوب".

اضافة اعلان


وكانت إدارة "يوتيوب" حذفت فيديو كليب أغنية "يمكن خير"، بعد مرور ستة أشهر على طرحه وتحقيقه ملايين المشاهدات، وذلك بسبب كشف الملحن عمرو مصطفى عن أن لحنّها مسروق من أغنيته "رقصة"، ليتم إثبات العكس لاحقا.

 

الجديد


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023719153945790X6

أغنية سعد لمجرد "قولي متى" تتصدر يوتيوب - فيديو

1_967800_original

عائلة عادل امام توضح حقيقة نقله الى المستشفى

202371915910126L9

على طريقة منة شلبي.. جيجي حديد في قبضة الشرطة

241175201449

تامر حسني يداعب جمهوره ويصفهم "بالأشرار"

thumbs_b_c_a6ed9d726c8b92c35e26331ff8ade36b

فيديو - لمدة 45 دقيقة .. يوتيوبر يصاب بالعمى بعد البكاء والصراخ

445146_0

فيلم "بيت الروبي" يتخطى حاجز الـ100 مليون جنيه في شباك التذاكر

أخبار متعلقة
maxresdefault

بعد اتهامه بسرقة لحنها .. اول رد من رامي صبري على حذف "يمكن خير" من يوتيوب -فيديو

20221225185201165

لسبب صادم .. حذف أغنية "يمكن خير" لرامي صبري من يوتيوب

447028_0

رامي صبري يحيي ذكرى وفاة شقيقه كريم: قلبي مكسور من وقتها

2023_6_25_14_21_26_39 (1)

في اليوم العالمي للبهاق .. أشهر 3 فنانين تحدثوا عن إصابتهم بالمرض

elaosboa30429

"اختياراتي" .. اغنية جديدة لأحمد سعد تتصدر الترند