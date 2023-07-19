رامي صبري يعلن خبر سار لمحبي اغنيته "يمكن خير"

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان المصري رامي صبري، في منشور على حسابه الخاص عبر "إنستغرام"، عودة أغنيته "يمكن خير" المحذوفة من موقع "يوتيوب" بكامل مشاهداتها التي تخطّت الـ 53 مليون مشاهدة، وذلك بعد حذفها خلال الأيام الماضية، نتيجة تأكّد الموقع من ملكية رامي للأغنية بشكل قانوني ورسمي.



وفي التفاصيل، نشر رامي مقطع فيديو من الأغنية، وعلّق عليه بالقول: ""يمكن خير".. 54 مليون على يوتيوب".

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وكانت إدارة "يوتيوب" حذفت فيديو كليب أغنية "يمكن خير"، بعد مرور ستة أشهر على طرحه وتحقيقه ملايين المشاهدات، وذلك بسبب كشف الملحن عمرو مصطفى عن أن لحنّها مسروق من أغنيته "رقصة"، ليتم إثبات العكس لاحقا.



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