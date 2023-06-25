في اليوم العالمي للبهاق .. أشهر 3 فنانين تحدثوا عن إصابتهم بالمرض

الوكيل الإخباري- يتزامن 25 حزيران مع اليوم العالمي للبهاق، وذلك للتوعية بالمرض وأسبابه ودعم المصابين به، ولا شك أن الكثير من الفنانين بالعالم قد عانوا منه



يشير مرض البهاق إلى فقدان الجلد لونه الأساسي، وظهور مناطق أو بقع بيضاء على اليدين والقدمين والوجه، وغالبًا ما يصيب 1% فقط من البشر حول العالم، حسبما نشر موقع "My. Cleveland clinic”.



وترجع أسباب الإصابة بالبهاق إلى مشكلات مناعية أو تغييرات جينية أو التعرض لضغط عصبي شديد، ويمكن علاج البقع الناتجة عنه بالأدوية أو الليزر أو الجراحة حسب كل حالة.

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فنانين أصيبوا بالبهاق



1-مايكل جاكسون



تحدث النجم الأمريكي مايكل جاكسون عن إصابته بالبهاق في حوار مع الإعلامية أوبرا وينفري عام 1993 قائلاً: "لدّي اضطراب يدمر تصبغات الجلد، ولا يمكنني فعل شيء بشأنه."



وأضاف: "أنا مغني أمريكي ذو بشرة سمراء، وأفتخر بذلك، وأفتخر بمنافستي للآخرين، كذلك أنا فخور بما أنا عليه الآن، ولدّي الكثير من العزة والكرامة."



2-رامي صبري



"في عام 2019، أعلن المطرب المصري رامي صبري إصابته بالبهاق من خلال مقطع فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"



وتحدث عن المرض قائلاً: "البهاق طلع ميزة مش عيب، لأني شفت بسببه حب كبير، البهاق موجود في كل جزء في جسمي.. زي منتو شايفين البهاق مالي إيديا ووشي، وفي كل حتة في جسمي، وأنا زمان كان لو في نقطة في جسمي بقعد أراقبها، وكنت ببقى حزين جدًا وزعلان، خصوصًا إن كان في ناس في البداية فاكرينه معدي وكانت بتخاف تسلم، ولكن الحقيقة البهاق مرض مناعي لم يجد في العلم حتى الآن علاج ليه



"ونادى جميع الأمهات منوهًا: "أنا بوجه رسالة لأي أم ابنها عنده بهاق، حاولي تدعميه أنه يمتلك ميزة مش موجودة عند أي حد تاني، ووارد أن البهاق يكبر كمان في جسمه بس إيه المشكلة! أنا بشتغل مغني، وشكلي مهم جدًا في عملي، وأنا مش شايف البهاق عيب، ومش بيهمني الناس اللي شايفه إن ده عيب، وربنا يعطي الناس كلها قدرة على تقبل الابتلاء"".



3-أميتاب تشان

قرر الفنان الهندي أميتاب تشان التعايش مع مرض البهاق بشكل واضح دون الإعلان نصًا عن إصابته به، حيث ظهر في أكثر من صورة وقد بدت علامات المرض والبقع البيضاء على وجهه.



وكانت وسائل الإعلام قد أعلنت عن إصابة أميتاب تشان بالبهاق، كما قد عانى من قبل من السل ومشكلات في الطحال.

الكونسلتو الطبي