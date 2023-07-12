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الأربعاء، 12-07-2023 09:45 ص

لسبب صادم .. حذف أغنية "يمكن خير" لرامي صبري من يوتيوب

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الوكيل الإخباري - حذف موقع يوتيوب أغنية "يمكن خير" للفنان المصري رامي صبري بعد أشهر من طرحها، حيث حققت ملايين المشاهدات، وذلك بعد تقديم الفنان عمرو مصطفى مطالبة بحقوق الملكية، مشيرا أن مطلع الأغنية يتشابه إلى حد كبير مع أغنيته "رقصة".

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ظهر مؤخراً الفنان المصري عمرو مصطفى في برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، حيث وجهت إليه أحد الأسئلة حول حالة الجدل التي حدثت بينه وبين الفنان رامي صبري على أغنية "يمكن خير".


ليرد عليها عمرو مصطفى عن طريق طلب من الفرقة الخاصة به بعزف بداية أغنية رقصة، والتي تشبه إلى حد كبير بداية أغنية "يمكن خير"، وعلق قائلاً : "دة دخول الموسيقى بتاعي في أغنية رقصة اللي نازلة من سنة، وأنا مش منفعل من شوية، أنا عمال أتسرق في كل الأغاني بتاعتي".


وأضاف: "هو قال إنه عامل الأغنية من 2009، عايزك يا رامي تطلع أي حاجة تثبت قدام الناس إن الأغنية معمولة من 2009".


وتابع: "أغنية رقصة نزلت من سنة ورامي باركلي عليها، وفي غيره ملحنين تانيين سرقوني كتير".

وعن سؤاله حول تقديم اعتذار لرامي صبري بعد خلاف الذي وقع بينهم ليرد عمرو مصطفى قائلاً: "لم أعتذر له، هو كلمني وقال لي يا عمرو معلش عشان خاطري شكلي مش حلو، وأنا كنت عامل الأغنية وأي كلام، وعديتها بمزاجي، لكن لو النهاردة عايز أشيل الأغنية أقدر أبلغ يوتيوب إنه لحني ونازل قبله وأشيلها".

 

ليالينا


 




 

 


 

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