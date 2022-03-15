شاهد..محمد رمضان يثير الجدل بفيديو جديد

الوكيل الإخباري - أثار الفنان محمد رمضان الجدل من جديد بعد نشره مقطع فيديو مجمّعاً لعدد من تصريحاته في لقاءات التلفزيونية تحدث خلالها عن كونه أعلى النجوم في مصر أجراً وأنه الأول بلا منازع، واستطاع في فترة قصيرة أن يكون الفنان الأعلى أجراً ليس في مصر فقط بل وفي الوطن العربي كله.



وقوبل فيديو محمد رمضان الذي نشره عبر حسابه الخاص في "إنستغرام"، بانتقادات من بعض متابعيه تصفه بالغرور، ليردّ على إحدى الرسائل التي تلقاها من متابِعة له، وتطلب منه فيها التواضع وعدم الغرور والتفاخر بما لديه من أموال، مؤكداً أنه بدأ من الصفر في حياته الفنية، وتعب كثيراً إلى أن وصل الى المكانة التي هو عليها الآن، حيث علّقت المتابعة قائلةً: "أنزل شوية أنت من برجك العالي، والناس هتحبك أكتر وأكتر"، ليرد عليها قائلاً: "في كل برنامج بحكي بداياتي، وبقول في الأغاني من تحت الصفر... بدأت وبأدي زكاتي الحمد لله... عايزاني أشحت يا عبير عشان ترتاحي؟".

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