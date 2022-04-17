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الأحد، 17-04-2022 10:44 ص

رحلة ياسمين صبري وأبو هشيمة تنفي انفصالهما

حقيقة-ارتباط-احمد-ابو-هشيمة-بفنانة-عربية


الوكيل الإخباري - يوم تلو الآخر تلاحقها الشائعات تارة بانفصال وتارة أخرى حمل ومرة ابتعاد مؤقت عن الفن، هكذا اعتادت ياسمين صبري على الشائعات بين الحين والآخر، ولكن كيف واجهت شائعة انفصالها مجدداً عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة هذه المرة؟

رحلة قصيرة
قبل أيام تردد أن هناك خلافات نشبت بين ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وأن الثنائي في طريقهما للانفصال، وهذا ما نفاه مصدر مقرب من الثنائي وأكد أنهما كانا في إجازة قصيرة قبل أيام في إحدى الدول الأوروبية، قبل أن يعود الثنائي بداية الأسبوع الحالي لاستئناف نشاطهما.

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إنسحاب مؤقت
وجدير بالذكر أن ياسمين تركز حالياً على نشاطاتها الاجتماعية والخيرية بعيداً عن الفن خلال الفترة الحالية، ما جعلها تنسحب من السباق الرمضاني وتؤجل عملها السينمائي لفترة قصيرة لحين إنهاء ارتباطاتها الأخرى.
وكانت ياسمين قد أختيرت أخيراً سفيرة منظمة المرأة العربية في لندن لدورها القوي في الكثير من الأنشطة الخاصة بالمرأة في كل دول العالم.

 

نواعم

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