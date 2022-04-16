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السبت، 16-04-2022 01:56 ص

ياسمين صبري: الصلاة بقلب حاقد لا تجوز

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الوكيل الإخباري - وجهت الفنانة ياسمين صبري لجمهورها، رسالة عن كيفية الوضوء والصلاة الصحيحة.

وقالت ياسمين صبري عبر حسابها في "تويتر": "توضأ بالمحبة قبل الماء، فإن الصلاة بقلب حاقد لا تجوز".

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ويذكر أنه تم اختيار صبري سفيرة لمنظمة المرأة العربية في لندن، حيث شاركت في حملة "أطلقوا لها العنان" التي تهدف إلى إتاحة الفرص للفتيات الصغيرات من أجل مستقبل أفضل، ومساعدتهن على النجاح، والتشديد على أهمية تمكين المرأة في العالم العربي.

 

 




 

 


 

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