الثلاثاء 16-05-2023
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الثلاثاء، 16-05-2023 11:17 ص

رحيل فنان مصري بعد شهر من وفاة زوجته حزناً عليها

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الوكيل الإخباري- توفي مساء أمس الفنان محمد الأدنداني، أشهر من قدّم دور النوبي في السينما المصرية، وذلك حزناً على زوجته خديجة محمد داود التي رحلت عن عالمنا منذ شهر، تاركاً بصمة وحزناً كبيراً في قلوب جماهيره ومحبيه.

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والفنان محمد الأدنداني واحد من أبرز الفنانين، الذين قدّموا أعمالاً مميزة راسخة في أذهان الجمهور، حيث اشتُهر في السينما المصرية بدور المصري النوبي، وهو ممثل مصري ولد في 12 آذار/مارس 1941، وقدّم في عمر الـ14 مونولوجات إسماعيل ياسين، ودرس العلاقات العامة ، واشتغل في بداية مسيرته الفنية كومبارس، ثم كبُرت مساحة أدواره وعمل في المسرح والتلفزيون والسينما، وشارك في العديد من الأعمال الفنية المهمة والبارزة، ومنها: "البيه البواب"، "حكاية ميزو"، و"أربعة في مهمة رسمية".


وكان قد تم تكريم الفنان الراحل في "مهرجان القاهرة للدراما" في نسخته الأولى، وحلّ ضيفاً في برنامج "واحد من الناس" للإعلامي عمرو الليثي، حيث قال: "إن التكريم بمهرجان الدراما شرف... وكنت فخوراً جداً ولم أكن أصدق أنني سأُكرّم، في بدايتي كنت سائقاً في السينما... وسبب دخولي الفن هو المخرج حسن الإمام، ورفضني في الأول الى أن شاهدني في أحد المسلسلات بالتلفزيون، ومن هنا كانت البداية بالسينما، وعندما قابلته مرة أخرى حكيت له الواقعة القديمة وكان مندهشاً".

 

 


 

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