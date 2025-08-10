فوضى وتضارب يؤخران صعود تامر حسني على مسرح بيروت - فيديو

الوكيل الإخباري- أحيا النجم تامر حسني حفلاً جماهيريًا مميزًا على مسرح "فوروم دي بيروت"، تألق فيه بأداء لافت لأغنية "كيفك إنت"، وسط تفاعل كبير من الجمهور اللبناني، بينما تزينت الشاشات بصور زياد رحباني وفيروز.

ورغم الأجواء الحماسية، شابت انطلاقة الحفل حالة من الفوضى والتضارب، وفق ما تداوله رواد مواقع التواصل، ما أدى إلى تأخر صعود تامر حسني إلى المسرح لبعض الوقت.

حفلة تامر حسني ببيروت تعبت أضحك 😭 pic.twitter.com/GPNWSf6avw August 9, 2025