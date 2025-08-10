فوضى وتضارب يؤخران صعود تامر حسني على مسرح بيروت - فيديو

ورغم الأجواء الحماسية، شابت انطلاقة الحفل حالة من الفوضى والتضارب، وفق ما تداوله رواد مواقع التواصل، ما أدى إلى تأخر صعود تامر حسني إلى المسرح لبعض الوقت.
حفلة تامر حسني ببيروت تعبت أضحك 😭 pic.twitter.com/GPNWSf6avw— 🐆 (@youarev_) August 9, 2025
