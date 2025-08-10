الأحد 2025-08-10 12:33 م
 

فوضى وتضارب يؤخران صعود تامر حسني على مسرح بيروت - فيديو

بللل
تامر حسني
 
الأحد، 10-08-2025 10:45 ص

الوكيل الإخباري-   أحيا النجم تامر حسني حفلاً جماهيريًا مميزًا على مسرح "فوروم دي بيروت"، تألق فيه بأداء لافت لأغنية "كيفك إنت"، وسط تفاعل كبير من الجمهور اللبناني، بينما تزينت الشاشات بصور زياد رحباني وفيروز.

اضافة اعلان


ورغم الأجواء الحماسية، شابت انطلاقة الحفل حالة من الفوضى والتضارب، وفق ما تداوله رواد مواقع التواصل، ما أدى إلى تأخر صعود تامر حسني إلى المسرح لبعض الوقت.

 

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غغغ

طب وصحة حالات التسمم الغذائي المعدية.. إليك نصائح لمنع انتشارها

بن غفير

فلسطين بن غفير: سأطالب نتنياهو بخطوات عملية وفورية لتفكيك السلطة الفلسطينية

ا

طب وصحة ما مقدار البروتين الذي يحتاجه الجسم؟

اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية نجاح ثاني عملية زراعة نخاع عظمي ذاتي لمريض تصلب لويحي في مركز الأورام العسكري

غع

طب وصحة في أجواء شديدة الحرارة.. أعشاب وأطعمة تساعد جسمك على التبريد الطبيعي

مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية تفاصيل المنح الكاملة لأوائل الثانوية العامة

أشغال معان تنهي مشروع إعادة تأهيل طريق الجامعة

أخبار محلية أشغال معان تنهي مشروع إعادة تأهيل طريق الجامعة

تعبيرية

أخبار محلية حماية المستهلك: تجنّبوا شراء وتخزين السلع في هذه الأجواء



 
 





الأكثر مشاهدة