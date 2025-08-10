الأحد 2025-08-10 12:33 م
 

رشاقتها وإطلالتها الوردية يضعان شيماء سيف في صدارة الترند - صورة

شيماء سيف
 
الأحد، 10-08-2025 11:04 ص

الوكيل الإخباري-   نشرت الفنانة شيماء سيف صورًا جديدة عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت "سوت" باللون الفوشيا أبرز رشاقتها وجمالها، ما نال إعجاب جمهورها وتفاعل واسع على السوشال ميديا.

واعتمدت شيماء في مكياجها على درجات ناعمة أبرزت عينيها، مع لمسة وردية على الشفاه، بينما انسدل شعرها الأسود الطويل بأسلوب بسيط وأنيق، أضفى على الإطلالة لمسة أنثوية متكاملة.


الصور تصدّرت الترند، واعتبرها المتابعون واحدة من أجمل إطلالاتها الأخيرة.

 

