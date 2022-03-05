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السبت، 05-03-2022 12:57 م

رسالة شديدة اللهجة من هاني شاكر لعمر كمال

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الوكيل الإخباري - في تطور جديد لأزمة مطربي المهرجانات مع نقابة الموسيقيين، أكد الفنان هاني شاكر في تصريحات صحافية على هامش مشاركته وغنائه في حفل افتتاح "مهرجان دندرة للموسيقى والغناء" في قنا، أنه لا يسمح لأي من مطربي المهرجانات بذكر اسمه خلال أحاديثه.

ووجّه شاكر رسالة شديدة اللهجة الى المطرب عمر كمال قائلاً: "متهزرش معايا ولا تتحدث عني وتذكر اسمي". وأضاف أنه فخور بالغناء والمشاركة في المهرجان بحضور أهالي قنا، وعدد من قيادات وزارة الثقافة.

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وكان الفنان هاني شاكر قد قرر بإجماع مجلس النقابة إيقاف المطرب عمر كمال عن الغناء، وعدم منحه أي تصاريح جديدة بالغناء لحين التحقيق معه على خلفية ما ذكره في فيديو بثه عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك"، بعدما قال له أحد المتابعين "هاني شاكر هيمرجحك"، ليردّ عمر كمال عليه قائلاً: "هاني شاكر بيمرجح اللي يغلط".

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