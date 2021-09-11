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السبت، 11-09-2021 12:16 م

رسالة من نبيلة عبيد لجورج قرداحي بعد تعيينه وزيرا لإعلام لبنان

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الوكيل الإخباري - هنّأت الممثلة المصرية نبيلة عبيد الإعلامي اللبناني جورج قرداحي على إستلامه وزارة الإعلام بالتشكيلة الحكومية الجديدة.

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ووجهت له رسالة في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، مرفقة إياها مع صورته، قائلة: "مبروك للصديق العزيز الإعلامي جورج قرداحي تعيينه وزيرا للإعلام في حكومة لبنان الجديدة برئاسة دولة الرئيس نجيب ميقاتي".


كما باركت نبيلة للبنانيين وتابعت: "أبارك للأشقاء في لبنان ولادة الحكومة الجديدة نحو الإستقرار"


وختمت: "ومبروك معالي الوزير جورج قرداحي.. مساكم ورد".


يذكر أن ليست المرة الأولى التي يحاول قرداحي فيها الدخول إلى عالم السياسة، ففي العام 2013 أعلن ترشّحه للانتخابات النيابية عن منطقة كسروان، قبل أن ينسحب منها بسبب القانون الانتخابي.

 

المصدر - الفن

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