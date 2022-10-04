الثلاثاء 04-10-2022
الوكيل الاخباري

الأميرة سمية تعلن خطوبة طارق ناصر جودة وزين أبو هنطش - صور

الملك وسلطان عُمان يشددان على ضرورة رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين

توجيه للبلديات بتقسيط الإلتزامات على المواطنين

مستجدات قرار الاستمرار بالتوقيت الصيفي بالاردن

نقابة الصيادلة تعلن اسماء الناجحين في امتحان التدريب

وفاة شخص أحرق نفسه بالزرقاء

إضاءة المواقع الأثرية في الأردن احتفاءً بيوم المعلم

روسيا تحضّر لإطلاق دفعة جديدة من الأقمار الصناعية

الضمان تكشف سبب وقف جدولة سلف المتقاعدين

هام من التعليم العالي حول شواغر التخصصات الطبية

الثلاثاء، 04-10-2022 03:47 م

رسميا.. إلغاء حفل محمد رمضان في الإسكندرية

170832


الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة المنظمة لحفل محمد رمضان بالإسكندرية عن إلغاء الحفل.

اضافة اعلان

وعلم ET بالعربي أن الموافقات الأمنية كانت السبب وراء إلغاء الحفل وذلك بسبب جمهور محمد رمضان الكبير  والذي لا يتسعه المكان الذي سيقام به الحفل. ومن المقرر أن يصدر عن محمد رمضان خلال الساعات المقبلة بيان رسمي يرد فيه على الجدل الدائر حول الحفل.

 

وعلق محمد رمضان على إلغاء الحفل ناشرا فيديو له عندما كان في الإسكندرية مع الجمهور وكتب على الفيديو: "😡عندك سُلطة تلغي حفلتي .. عندك سُلطة تهد .. بس معندكش ع الأرض محبتي .. ولا عندك عزوة بجد😜دي ليلة ب١٠٠٠ حفلة اللهم ديمها نعمة 🤲🏽❤️".


ET بالعربي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ccd51e11-bc5d-4a7a-b0bb-1c8178f6baa8

مقتل نجم تركي مذبوحا بسبب أغنية - صورة

انغام-800x549

راغب علامة ضيف اولى حلقات برنامج الفنانة انغام - صور

211723

احدث ظهور للفنانة ياسمين صبري - صور

hayba-5

فيلم الهيبة.. يحصد النجاح من الدراما إلى السينما - صور

1

وفاة أشهر مذيعات التلفزيون المصري

170544

بعد اعتذار الأوسكار منها.. وفاة الممثلة ساشين ليتل فيزر عن 75 عاماً

أخبار متعلقة
115522

بعد سوريا .. قطر تنفي اقامة حفل لمحمد رمضان على أرضها

layaly

بعد وفاته .. عمل فني للفنان الراحل هشام سليم يدخل قائمة الاعلى مشاهدة في مصر

11111111

ما الدور الذي يجسده الفنان محمد رمضان ونيللي كريم في فيلم " ع الزيرو " ؟

11111111

محمد رمضان يعلن عن حفل في سوريا قريباً ونقابة الفن تنفي

image

مصر.. "المطرب النقاش" يحيي حفله الغنائي الأول أكتوبر المقبل

9

بعد وفاة هشام سليم بسببه.. مصر تكشف حقيقة صادمة عن سرطان الرئة