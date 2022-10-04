رسميا.. إلغاء حفل محمد رمضان في الإسكندرية

الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة المنظمة لحفل محمد رمضان بالإسكندرية عن إلغاء الحفل.





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وعلم ET بالعربي أن الموافقات الأمنية كانت السبب وراء إلغاء الحفل وذلك بسبب جمهور محمد رمضان الكبير والذي لا يتسعه المكان الذي سيقام به الحفل. ومن المقرر أن يصدر عن محمد رمضان خلال الساعات المقبلة بيان رسمي يرد فيه على الجدل الدائر حول الحفل.

وعلق محمد رمضان على إلغاء الحفل ناشرا فيديو له عندما كان في الإسكندرية مع الجمهور وكتب على الفيديو: "😡عندك سُلطة تلغي حفلتي .. عندك سُلطة تهد .. بس معندكش ع الأرض محبتي .. ولا عندك عزوة بجد😜دي ليلة ب١٠٠٠ حفلة اللهم ديمها نعمة 🤲🏽❤️".





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