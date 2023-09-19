رمضان 2024 .. محمد إمام يعود للدراما بعد عامين بـ"كوبرا"

الوكيل الإخباري- بدأ النجم محمد إمام تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد "كوبرا"، بعد غياب عامين عن الدراما الرمضانية.

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وعقد محمد إمام اجتماعا مع مسؤولي الشركة المنتجة للمسلسل، ومخرجه أحمد شفيق للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة حيث يزال العمل في مرحلة الكتابة الأولية.



واتفق محمد إمام مع الشركة المنتجة على تصوير أولى مشاهد العمل نهاية شهر نوفمبر المقبل، عقب انتهائه من ارتباطاته السينمائية المختلفة.



يذكر أن آخر أعمال محمد إمام الرمضانية كانت مسلسل "النمر" عام 2021، وشاركه البطولة كل من هنا الزاهد، محمد رياض، بيومي فؤاد، خالد أنور، ولاء الشريف وغيرهم نخبة من نجوم الفن في مصر. المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.

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