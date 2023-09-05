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الثلاثاء، 05-09-2023 02:31 م

صورة من كواليس فيلم "اللعب مع العيال" لمحمد امام

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الوكيل الإخباري- فاجأ الفنان المصري محمد إمام، صورة من كواليس فيلمه الجديد بعنوان "اللعب مع العيال"، في أول تعاون بينه وبين المخرج شريف عرفة، ما يعيد إلى الأذهان، بمجرد سماع اسم الفيلم، إلى فيلم والده الزعيم عادل إمام بعنوان "اللعب مع الكبار"، الذي أخرجه أيضاً شريف عرفة عام 1991 مع حسين فهمي، ومحمود الجندي، وعايدة رياض، وتأليف وحيد حامد.

ومن المقرر طرح الفيلم صيف 2024، ويواصل صناع الفيلم التصوير بين مدن ساحلية مثل نويبع، والغردقة، بجانب القاهرة.. وعلق محمد إمام على الصورة التي شاركها من كواليس الفيلم، عبر حسابه على فيس بوك: "فيلم كبير مع أكبر المخرجين.. اللعب مع العيال.. مفاجأة 2024 إن شاء الله".

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