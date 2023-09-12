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الثلاثاء، 12-09-2023 03:06 م

قرار جديد حول فيلم "اللعب مع العيال" لمحمد إمام

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الوكيل الإخباري- رغم بدء الفنان محمد إمام في تصوير فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" والذي تشاركه في بطولته الفنانة أسماء جلال ويخرجه شريف عرفة، اكدت مصادر فنية  أن الشركة المنتجة للفيلم اتفقت مع محمد إمام على تأجيل عرضه إلى موسم عيد الأضحى 2024

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وذلك تجنّباً للضغوط، حيث يتم تصوير الفيلم في أكثر من مدينة أبرزها: الغردقة ونويبع وواحة سيوة، إضافة الى تصوير بعض المشاهد في القاهرة.


يُذكر أن فيلم "اللعب مع العيال" قد تغيّر اسمه للمرة الثالثة، بعد "الأستاذ"، و"علام عام"... وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت، ويجسد محمد إمام خلالها دور مدرّس لمادة التاريخ ويطلب نقله الى إحدى المدارس في الصحراء، حيث يعيش قصة حب مع أسماء جلال، ويضم الفيلم عدداً كبيراً من نجوم الكوميديا، أبرزهم: بيومي فؤاد، ويزو، وباسم سمرة.

 

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