زغرودة إسعاد يونس تعلن تصالح بهاء سلطان ونصر محروس

الوكيل الإخباري - كشفت الإعلامية والفنانة المصرية إسعاد يونس، من خلال برومو حلقتها من برنامج "صاحبة السعادة"، التي ستُقدّمها ليلة رأس السنة وتستضيف فيها المنتج نصر محروس وبهاء سلطان، والذي نشرته عبر حسابها الخاص في "فيسبوك"، عن انتهاء الأزمة بين ضيفيها.

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وظهرت في البرومو لحظة إنهاء الخلاف المستمر بين نصر وبهاء منذ سنوات طويلة، والذي تسبب في اختفاء الأخير عن الساحة الفنية، لدرجة أن أطلقت إسعاد زغرودة عالية في الاستديو، معلنةً من خلالها فرحها بانتهاء الخلاف بين الضيفين.



المصدر - لها