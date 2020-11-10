زهير رمضان يكشف تفاصيل جديدة في باب الحارة

الوكيل الإخباري _ كشف الفنان السوري "زهير رمضان" عن تفاصيل جديدة في شخصية "ابو جودت" التي يؤديها في الجزء الحادي عشر في مسلسل باب الحارة .

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وقد اشار الى ان أبو جودت في الجزء الجديد سيدخل "حارة الصالحية، بعد أن كان رئيس مخفر 4 حارات، فيكتشف أموراً جديدة لم تكن موجود في تلك الحارات، كما يقلل من شأن "أبو مشعل_قاسم ملحو"، وتنشأ بينهما حالة ربط جميلة.



مؤكدا الى انه سيظهر بستايل جديد للمرة الأولى باللباس المدني، بعيداً عن البدلة العسكرية.

المصدر : الفن

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