الأحد 08-11-2020
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الأحد، 08-11-2020 04:20 م

مصطفى المصطفى يكشف تفاصيل شخصيته في باب الحارة

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الوكيل الإخباري _ كشف الفنان السوري مصطفى المصطفى عن مشاركته في مسلسل باب الحارة بجزئه الحادي عشر بشخصية "مزين فتوح" التي سبق وقدمها في الجزء الثامن والجزء التاسع قبل أن يغيب عن العاشر .

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وقد أكد أنه لا يستطيع التغيير كثيراً في شخصيته لأن الناس اعتادت عليها، ولكنها ستظهر بظروف ثانية وفي حارة أخرى .


يشار الى ان باب الحارة من تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهير رجب .

 

المصدر : الفن 

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