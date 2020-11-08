مصطفى المصطفى يكشف تفاصيل شخصيته في باب الحارة

الوكيل الإخباري _ كشف الفنان السوري مصطفى المصطفى عن مشاركته في مسلسل باب الحارة بجزئه الحادي عشر بشخصية "مزين فتوح" التي سبق وقدمها في الجزء الثامن والجزء التاسع قبل أن يغيب عن العاشر .
وقد أكد أنه لا يستطيع التغيير كثيراً في شخصيته لأن الناس اعتادت عليها، ولكنها ستظهر بظروف ثانية وفي حارة أخرى .
يشار الى ان باب الحارة من تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهير رجب .
المصدر : الفن اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
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