مصطفى المصطفى يكشف تفاصيل شخصيته في باب الحارة

الوكيل الإخباري _ كشف الفنان السوري مصطفى المصطفى عن مشاركته في مسلسل باب الحارة بجزئه الحادي عشر بشخصية "مزين فتوح" التي سبق وقدمها في الجزء الثامن والجزء التاسع قبل أن يغيب عن العاشر .

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وقد أكد أنه لا يستطيع التغيير كثيراً في شخصيته لأن الناس اعتادت عليها، ولكنها ستظهر بظروف ثانية وفي حارة أخرى .



يشار الى ان باب الحارة من تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهير رجب .

المصدر : الفن



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