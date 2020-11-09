صالح الحايك يكشف تفاصيل شخصيته في باب الحارة

الوكيل الإخباري _ كشف الفنان السوري صالح الحايك عن عودته من جديد للمشاركة في مسلسل باب الحارة بجزئه الحادي عشر ، مشيرا الى انه سيؤدي شخصية "المختار أبو رسمي" التي سبق وان اداها في الاجزاء الثالث والرابع والخامس .

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حيث انه قال : "المختار شخصية جميلة جداً، وقد عايشت هذه الشخصيات الشامية عندما كنت صغيراً باعتباري ابن دمشق، وقد كان أحد إخوتي يرتدي اللباس الشامي الذي يظهر في المسلسلات الشامية".

يشار الى ان باب الحارة من تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهير رجب.

المصدر : الفن

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