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الثلاثاء، 23-08-2022 10:03 ص

زوجة النجم المصري شريف منير تتصدر الترند وتهاجم ابنتيها .. ما القصة !

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الوكيل الإخباري-فاجأت الفنانة لورا عماد، زوجة النجم المصري شريف منير، متابعيها بتوجيه رسالة حادة إلى ابنتيها.

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ونشرت "لورا"، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، مقطع فيديو يظهر فيه زوجها الفنان شريف منير رفقة ابنتيها "فريدة" و"كاميليا".

 

 

ووجهت "لورا" رسالة شديدة اللهجة إلى ابنتيها، في أمر دفع متابعيها للاعتقاد بأنها انفصلت عن النجم شريف منير.


وقالت الفنانة المصرية لابنتيها: "رسالة إلى بناتي فريدة وكاميليا، بما إنكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما ادتكم عمري وصحتي وحبي واهتمامي وضحيت عشانكم كتييييير! وكل مدارسكم بمدرسينكم بدكاترتكم بأصحابكم بأمهات أصحابكم يشهدوا بإن أنا كنت أم عاملة إزاي! بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة!".


وأردفت: "حقولكم حاجة واحدة بس.. اللي مالوش خير في أمه ملوش خير في حد! بتمنالكم كل خير وصحة وإن ربنا يهديكم في يوم من الأيام! بس ربنا موجود وكبير قادر على اللي عمل فيكم كدة إنه يرده ليه في يوم من الأيام! مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي".


وتفاعل متابعو "لورا" مع كلماتها الحادة، فعلق مستخدم: "يا حول الله دانتوا كنتوا وأستاذ منير كابل حلو أوي.. فعلًا عيون الناس وحشة ربنا يقدم اللي فيه الخير يا رب"، وقال آخر: " ليه كدة انتوا كنتوا حلوين أوي مع بعض.. لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يصلح حالكم يا رب"، فيما تساءل ثالث: "أنا بقول ليش بالفسح أنت مش معاهم.. انتو انفصلتو؟".

 

 

 

 

العين الاخبارية

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