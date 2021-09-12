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الأحد، 12-09-2021 01:52 م

زوجة فائق حسن الأولى تخطف الأنظار بجمالها - صورة

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الوكيل الإخباري - تصدر الشاعر العراقي فائق حسن الترند بعد زواجه من الفنانة السورية أصالة وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن حياته قبل هذه الزيجة.

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وفي 2009 كشف الشاعر العراقي فائق حسن في مقابلة مع صحيفة الراي عن زواجه من مارتا حامد على الرغم من انه كان رافضًا فكرة الزواج من الأساس، وكشف عن تفاصيل لقائه الأول مع زوجته الأولى وقال: اخترت مارتا لتشارك المهندس كموديل في كليب أغنية مو على كيفك" من كلمات الشاعرة نسرين بنت محمد، وألحان نسرين وماجد .

 

وأشار فائق أن كل الاشعار التي كتبها يومها كان يستوحيها من حبه لها لكن زواجهما لم يدم وانفصلا من دون أن ينجبا الأطفال.



 

المصدر - الفن 

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