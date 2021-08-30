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الإثنين، 30-08-2021 12:07 م

تغيير بشكل يعقوب بو شهري بعد زواجه من فاطمة الأنصاري - صورة

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الوكيل الإخباري - بعد زواجه، من الفاشينيستا فاطمة الأنصاري، كشف مشهور مواقع التواصل الإجتماعي، يعقوب بوشهري، المتغيرات التي حدثت معها، رداً منه على الأسئلة حول حياته الزوجية.

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ونشر يعقوب صورة يظهر فيها قبل الزواج، بعضلات مفتولة وجسد منسق ومرتب، وإلى جانبها صورة بعد الزواج وقد بدت علامات السمنة عليه.


وعلق على الصورة قائلاً : اللي يقولي شلون الزواج، إتفضل.


وفي متابعة للتعليقات، تمنى لهم المتابعين دوام التوفيق والسعادة والصحة والعافية.


الجدير بالذكر، أن بوشهري أعلن زواجه من فاطمة عبر حسابه الخاص وعلق قائلاً: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. ‏تم بفضل الله عقد قراني بمن شاء ربي أن تكون نصيباً لي، ‏اللهم اجعلها لي كما أُحب واجعلني لها كما تُحب واجعلنا جميعاً كما تُحب وترضى، ‏سائلاً المولى عزَّ وجلَّ لي ولكم التوفيق .

 


 

المصدر - الفن 

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