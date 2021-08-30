تغيير بشكل يعقوب بو شهري بعد زواجه من فاطمة الأنصاري - صورة

الوكيل الإخباري - بعد زواجه، من الفاشينيستا فاطمة الأنصاري، كشف مشهور مواقع التواصل الإجتماعي، يعقوب بوشهري، المتغيرات التي حدثت معها، رداً منه على الأسئلة حول حياته الزوجية.

اضافة اعلان



ونشر يعقوب صورة يظهر فيها قبل الزواج، بعضلات مفتولة وجسد منسق ومرتب، وإلى جانبها صورة بعد الزواج وقد بدت علامات السمنة عليه.



وعلق على الصورة قائلاً : اللي يقولي شلون الزواج، إتفضل.



وفي متابعة للتعليقات، تمنى لهم المتابعين دوام التوفيق والسعادة والصحة والعافية.



الجدير بالذكر، أن بوشهري أعلن زواجه من فاطمة عبر حسابه الخاص وعلق قائلاً: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. ‏تم بفضل الله عقد قراني بمن شاء ربي أن تكون نصيباً لي، ‏اللهم اجعلها لي كما أُحب واجعلني لها كما تُحب واجعلنا جميعاً كما تُحب وترضى، ‏سائلاً المولى عزَّ وجلَّ لي ولكم التوفيق .





المصدر - الفن