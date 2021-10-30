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السبت، 30-10-2021 12:49 م

زياد برجي يحتفل بعيد ميلاد ابنته ويوجه لها رسالة - صور

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الوكيل الإخباري - نشر الفنان اللبناني زياد برجي صوراً أثناء إحتفاله بعيد ميلاد إبنته "نور" التي أكملت عامها السادس، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وعلق برجي قائلاً :" عيد ميلاد سعيداً للفتاة التي سرقت قلبي منذ اليوم الأول لولادتها، عيداً سعيداً لملاكي وقلبي وروحي، نور، بارك الله عائلتي الصغيرة".

 

متابعو برجي إنهالوا بالتعليقات، متمنين لنور عاماً مليئاً بالسعادة والفرح ودوام الصحة والعافية.

 

من ناحية أخرى، علق بعض المشاهير مع منشور برجي، ومنهم الفنانة ماريتا الحلاني قائلة:"عيد ميلاد سعيد يا نور"، ولاعب كرة السلة فادي الخطيب الذي علق قائلاً: "الرب يحفظكن يا أخي".

 

المصدر - الفن 

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