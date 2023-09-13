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الأربعاء، 13-09-2023 12:56 م

ساعة عمرو دياب في حفل أبوظبي حديث السوشال ميديا.. ما السبب؟

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الوكيل الإخباري- على الرغم من مرور عدة أيام على حفل الفنان المصري عمرو دياب في أبوظبي، وتكريمه بمسرح "اتحاد أرينا" بدرع تقديري لتحقيق الحفل أعلى رقم لحضور جماهيري غير مسبوق، إلا أن الساعة التي كان يرتديها الهضبة في الحفل، بقيت حديث السوشال ميديا.

وارتدى عمر في الحفل، ساعة يد من ماركة "باتيك فيليب Patek Philippe، سويسرية الصنع، ويبلغ سعرها 145 ألف دولار أمريكي، أي تقريباً 5 ملايين جنيه مصري.
وهذه ليست المرة الأولى، الذي يرتدي فيها عمرو دياب ساعة ثمينة، إذ يعرف عن الهضبة ولعه وشغفه وحبه بامتلاك الساعات الفخمة، فلديه الكثير منها بأسعار تتخطى 100 ألف دولار للواحدة.

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وسبق وأن ارتدى النجم ساعة من ماركة "أوديمار بيجيه- Audemars Piguet" بقيمة تتجاوز 20 مليون جنيه مصري (نحو 655 ألف دولار أمريكي)، وهي مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط، مع إطار ملون من باجيت ألماس، وتحتوي حركة الساعة على 38 من الأحجار الكريمة، وذلك خلال مشاركته في حفل تكريم مكتشفه الموسيقار هاني شنودة، بالمملكة العربية السعودية.


كما ارتدي خلال حفله الذي أحياه في بيروت، 19 أغسطس (آب) الماضي، ساعة "رولكس كوزموجراف دايتونا عين النمر" Rolex Daytona، مصنوعة من الذهب عيار 18، ومرصعة بـ36 قطعة ألماس، بسعر تتجاوز الـ15 مليون جنيه مصري ( 500.126 ألف دولار).

ويستعد عمرو دياب لإحياء حفل غنائي بالأردن يوم 29 سبتمبر  (أيلول) الجاري.

 

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