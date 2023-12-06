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الأربعاء، 06-12-2023 01:17 م

سامح الصريطي يفجّر مفاجأة بزواجه من هذه الفنانة - صورة

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الوكيل الإخباري - فجّر الفنان سامح الصريطي مفاجأة من العيار الثقيل بعد كشفه تفاصيل زواجه من المطربة المعتزلة حنان، مشيراً إلى أنهما تزوجا قبل شهر رمضان الماضي.

وقال الصريطي: "اتجوزت أنا وحنان من قبل رمضان اللي فات، ومحبناش نعلن عن حاجة إلا في الوقت المناسب، والجواز مش عيب ما دام قدّام ربنا".

وتُعد هذه الزيجة الثانية لسامح الصريطي، حيث كان متزوجاً من قبل من الفنانة الراحلة نادية فهمي وأنجب منها ابنتين، هما الفنانة ابتهال الصريطي وآية الصريطي، واستمر زواجهما 23 عاماً ثم انفصلا، إلا أنهما ظلا على علاقة جيدة.

بينما تزوجت المطربة حنان في حياتها ثلاث مرات، وزوجها الأول هو الملحن خليل مصطفى، وأنجبت منه ابنها الأول هشام ثم انفصلا، بينما أنجبت من زوجها الثاني ابنتها أميرة.

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