سر غياب ياسمين صبري عن زفاف شقيقها - صورة

الوكيل الإخباري - بعد أن كان والد الممثلة المصرية ياسمين صبري، أشرف صبري، قد نشر مؤخراً خبر حول زفاف إبنه الوحيد بلال صبري عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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إذ علق قائلاً:"فرح ابني الوحيد بلال صبري، الأخ الشقيق لابنتيّ نرمين وياسمين، سيكون على مركب بالنيل بحضور شقيقتَيه وزوجيهما والعائلة والأصدقاء، وذلك يوم 15 تشرين الأول المقبل.

الزفاف الذي حصل أمس، أخذ حيزاً كبيراً من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بسبب غياب ياسمين صبري، التي لم تقم بتهنئة شقيقها حتى، وهذا ما أثار الجدل بينهم، حيث إعتقد البعض أنها لا ترغب بحضور زفاف شقيقها، وإكتفت بنشر صور لها، خلال جولتها الأخيرة في البندقية وفرنسا.

متابعي صبري إنقسموا إلى قسمين، قسم أكد أنها تعمدت الغياب عن زفاف شقيقها، وأنها فضلت إكمال جولتها السياحية التي تقوم بها، واكتفت بدعمه مادياً، كما كان قد صرح والدها عبر صفحته الخاصة، والقسم الاخر قرر إنتظار صور الزفاف.

إلا أن العديد منهم تسأل عن التهنئة، عن صورة تجمعها بشقيقها قبل الزفاف، أو أي صور لها ولشقيقها سوياً تعبر فيها عن سعادتها بدخوله القفص الذهبي.





المصدر - الفن