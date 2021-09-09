ياسمين صبري تكشف خبرا سارا لمحبيها

الوكيل الإخباري - كشفت الممثلة ياسمين صبري عن عودتها إلى الساحة الفنية مجدداً وذلك عبر صورة نشرتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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اللافت أن صبري أظهرت جزء من نص المشروع الدرامي الذي تحضر له، ولم يظهر سوى إسم الجهة المنتجة للعمل "سينرجي"، ولم تكشف أي تفاصيل حول دورها في المسلسل.



وأعتبر الجمهور الصور بمثابة إعلان لعودتها للمنافسة في موسم رمضان القادم 2022 بعد غياب خلال موسم رمضان الماضي.



الجدير بالذكر، أن صبري لم تظهر في أي أعمال فنية العام الماضي عقب زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

المصدر - الفن