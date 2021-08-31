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الثلاثاء، 31-08-2021 11:03 ص

هذه ثروة أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري- أرقام صادمة

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الوكيل الإخباري - تلفت ثروة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة إهتمام الجمهور وخاصّة بعد الإطلاع على الحساب الخاصّ لزوجته الممثلة المصرية ياسمين صبري على موقع التواصل الإجتماعي، الذي يبرز الرفاهية التامة التي يعيشان فيها.

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يعرف أحمد بأنه واحد من أغنياء الشرق الأوسط، وتقدر ثروته بمليارات الدولارات، فتحقق شركاته أرباحاً سنوية تصل لـ15 مليون دولار، كما أن معامله الحديد الخاصة تنتج ما يقارب 2.8 مليون طن سنوياً وهو رقم ضخم في عالم الصناعة.

 

أما عن سياراته فيمتلك أحمد: سيارة رولز رويس كولينان سعرها يتخطى ال 400 الف دولار، سيارة رينج روفر سبورت، والتي يتخطى سعرها الـ 3.000.000 مليون جنية مصري، سيارة استون مارتن رابيد، وهي من السيارات النادرة والتي وصل سعرها الي أكثر من 200.000 ألف دولار امريكي، ما يوازي 3.160.000 مليون جنية مصري.


إذاً لا تزال ثروة أبو هشيمة غامضة إلى حد ما كما أنه لا يوجد معلومات كافية عن عدد منازله، ولكن من المؤكد أنها تقدر بملايين الدولارات.


أما ثروة ياسمين صبري تقدر بـ 7 مليون دولار غير المجوهرات التي تقدر بـ 3 مليون دولار، ويذكر أن أحمد كان قد أهدى زوجته خاتم ألماس يبلغ سعره ما يقارب ال 200 الف دولار أميركي.

 

المصدر - الفن 

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