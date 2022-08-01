سعد لمجرد يحتفل بوصول "من أول دقيقة" لـ 200 مليون مشاهدة

الوكيل الإخباري-احتفل الفنان المغربي سعد لمجرد بتحقيق أغنيته "من أول دقيقة" التي قدمها ديو مع الفنانة إليسا، رقماً كبيراً جديداً



وشارك سعد لمجرد مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، عبر من خلاله عن سعادته بتحقيق الأغنية 200 مليون مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب، وتضمن الفيديو أنغام الأغنية، بالإضافة الى مقتطفات من تعليقات قديمة لإعلاميين حول الأغنية. كذلك أرفق الفيديو بتعليق قال فيه: "200 مليون مشاهدة في 11 أسبوع من أول دقيقة، أحب جمهوري دائماً وأبداً".

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يُشار الى أن سعد لمجرد طرح العمل الجديد الذي تعاون فيه مع مغني فرقة جيبسي كينغز نيكولاس رييس وهو كليب أغنية عاش الملك حبيبنا أو وفق التسمية على يوتيوب بالإسبانية Viva El Rey Habibna، وهي مهداة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربعه على عرش أسلافه الميامين.



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