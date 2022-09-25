سعد لمجرد ينشر الصور الأولى من حفل زفافه

الوكيل الإخباري-شارك الفنان المغربي سعد لمجرد عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى من حفل زفافه على صديقته غيثة العكلاوي .

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وظهر العروسين يرتديان الزي المغربي التراثي وعلق سعد لمجرد على الصور شاكراً عائلته واقاربه ومتابعينه على تهنئتهم له بمناسبة زواجه قائلاً :" شكرا للعائلة والاحباب في المغرب العزيز و لكل من هنأنا و للمتابعين و الفانز الغاليين من كل انحاء العالم بدون استثناء .. شكرا لكل من حضر وشاركنا فرحتنا و كذلك لمن لم يسعفنا الحظ بحضورهم في هذه المناسبة "

وأضاف :"امنيتي ان اصافح كل محب اينما وجد لاعبر لكم عن شكري و عن امتناني على الدعم الموصول " .

























