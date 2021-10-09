السبت 09-10-2021
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السبت، 09-10-2021 12:18 م

سليم عساف ينشر فيديو لـ وائل كفوري خلال حفلته في قطر

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الوكيل الإخباري - نشر الفنان اللبناني سليم عساف فيديو في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، يظهر الجمهور وهو يغني مع الفنان اللبناني وائل كفوري في حفلته في قطر، أغنية "البنت القوية" التي حققت نجاحاً ساحقاً والتي جمعت وائل بـ سليم لأول مرة.

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وكتب عساف تعليقاً على الفيديو قائلاً: "الملِك في الدوحة أمس وتألّق لا مثيل له. لحظات لا ينساها قلبي عند سماع كلماتي وألحاني بصوت الناس إلى المزيد من النجاحات بإذن الله".

 

يشار إلى أن الفيديو كليب الخاص بالأغنية حقق أكثر من 70 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ.

 

المصدر - الفن 

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