سليم عساف ينشر فيديو لـ وائل كفوري خلال حفلته في قطر

الوكيل الإخباري - نشر الفنان اللبناني سليم عساف فيديو في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، يظهر الجمهور وهو يغني مع الفنان اللبناني وائل كفوري في حفلته في قطر، أغنية "البنت القوية" التي حققت نجاحاً ساحقاً والتي جمعت وائل بـ سليم لأول مرة.

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وكتب عساف تعليقاً على الفيديو قائلاً: "الملِك في الدوحة أمس وتألّق لا مثيل له. لحظات لا ينساها قلبي عند سماع كلماتي وألحاني بصوت الناس إلى المزيد من النجاحات بإذن الله".

يشار إلى أن الفيديو كليب الخاص بالأغنية حقق أكثر من 70 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ.







لحظات لا ينساها قلبي عند سماع كلماتي و ألحاني بصوت الناس💗

إلى المزيد من النجاحات بإذن الله 😉pic.twitter.com/4TpOFZKAly @waelkfoury الملِك في #الدوحة أمس و تألّق لا مثيل له.لحظات لا ينساها قلبي عند سماع كلماتي و ألحاني بصوت الناس💗إلى المزيد من النجاحات بإذن الله 😉 #البنت_القوية October 8, 2021

المصدر - الفن