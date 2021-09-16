الخميس 16-09-2021
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الخميس، 16-09-2021 10:59 ص

وائل كفوري يشكر من عايده بهذه الكلمات

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الوكيل الإخباري - رد الفنان اللبناني وائل كفوري، على متابعيه ومحبيه الذين عايدوه بأطيب التمنيات والنجاحات المستمرة، بمناسبة عيد ميلاده الـ 47 وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وعلق كفوري قائلاً :"بِشكِركُن مِن قَلب قَلبي على معايداتكُم ورسايلكُم الحاملة هالكَمّ مِن الحُبّ والوفا والصّدق، وانشالله بالسنين القادمة مِنعَيّد سَوا بِظروف أفضَل، بحِبّكن".


الجدير ذكره أن وائل طرح مؤخراً أغنية "البنت القوية" وأحدث ضجة كبيرة من خلالها، أما كليب الأغنية فقد جاء في غاية البساطة، والذي وجدناه متلائماً مع الأغنية، وصور كفوري في حديقة منزله الزحلاوي بلباس أبيض وشعر أشيب ليقيم حفلاً مع أصدقائه ويوزع عليهم الأكل ، فيما يلتقطون إلى جانبه الصور التذكارية.

 

المصدر - الفن 

 

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