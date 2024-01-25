سوسن بدر تنضم إلى 'الأمير' مع هاني سلامة

الوكيل الإخباري - انضمت الفنانة سوسن بدر مؤخراً لمسلسل "الأمير"، وتعد آخر المنضمين للعمل، الذي يسابق صنّاعه الزمن للانتهاء من تصوير أكبر عدد من الحلقات قبل حلول شهر رمضان.



بحسب ما تداولت وسائل إعلام "تؤدي الفنانة سوسن بدر دور والدة الأمير، الذي يقدمه الفنان المصري هاني سلامة بعد غياب عامين عن الدراما".

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وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يجمع ما بين الإثارة والتشويق، ويراهن خلاله هاني سلامة على شخصية لم يقدمها في أعماله السابقة، وهو رجل أعمال وصاحب سلسلة شركات واسمه "أمير" ضمن أحداث العمل.

وبجانب بدر وسلامة، يشارك في بطولة مسلسل كل من خالد زكي، وأحمد صفوت، ومحسن محي الدين، وهاجر الشرنوبي، ومي سليم، وميريهان حسين، والعمل من 30 حلقة، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي .





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