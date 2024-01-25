الخميس 25-01-2024
الوكيل الاخباري
 

وزارة المياه والري: ارتفاع التخزين في السدود إلى 36.6%

"الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة على برنامج القروض الطارئة

انخفاض 5 قروش على سعر كيلو الباذنجان والجزر في السوق المركزي اليوم

التعزيزات العسكرية بالشرق الأوسط تكلف واشنطن 1.6 مليار دولار منذ 7 أكتوبر

8 أيام تحت الأنقاض .. انتشال شاب حيا بخان يونس

بعد انخفاض الغرام 40 قرشاً .. تعرف على سعر اقتناء ليرة الذهب

وكالات: السنوار متقدم على الاستخبارات الإسرائيلية بـ"خطوة واحدة"

3 شهداء بينهم طفلان في قصف الاحتلال شمال خان يونس

السرحان: نتائج الشامل تخضع لعمليات التدقيق ونسب النجاح مطمئنة

منخفض عميق غداً .. والأرصاد تحذر من سرعة الرياح

الخميس، 25-01-2024 11:23 ص

سوسن بدر تنضم إلى 'الأمير' مع هاني سلامة

20241251134161KM


الوكيل الإخباري - انضمت الفنانة سوسن بدر مؤخراً لمسلسل "الأمير"، وتعد آخر المنضمين للعمل، الذي يسابق صنّاعه الزمن للانتهاء من تصوير أكبر عدد من الحلقات قبل حلول شهر رمضان.

بحسب ما تداولت وسائل إعلام "تؤدي الفنانة سوسن بدر دور والدة الأمير، الذي يقدمه الفنان المصري هاني سلامة بعد غياب عامين عن الدراما".

اضافة اعلان


وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يجمع ما بين الإثارة والتشويق، ويراهن خلاله هاني سلامة على شخصية لم يقدمها في أعماله السابقة، وهو رجل أعمال وصاحب سلسلة شركات واسمه "أمير" ضمن أحداث العمل.

 

وبجانب بدر وسلامة، يشارك في بطولة مسلسل كل من خالد زكي، وأحمد صفوت، ومحسن محي الدين، وهاجر الشرنوبي، ومي سليم، وميريهان حسين، والعمل من 30 حلقة، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي .

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
84be09f5f4

أحمد حلمي يدعم منى زكي في 'رحلة 404'

emarat-news_2023-09-20_00-09-38_886267

باسم ياخور يعلن إنتهاء تصوير العربجي 2

eliane1

إليان خوند تنطلق في برنامجها الجديد 'قصّتي مع النجاح' - فيديو

46

أكثر من 3 ملايين مشاهدة لـ'عندي فكرة'... ديو سعد لمجرد ويسرا محنوش - فيديو

19_2022-637917156928514576-851

تطورات الحالة الصحية لأحمد العوضي

Snapinsta.app_415106084_18401655094017052_7707943189977909268_n_1080_0

هند صبري على بعد خطوة واحدة من الأوسكار مع 'بنات ألفة'