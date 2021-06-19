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السبت، 19-06-2021 10:15 ص

سيرين عبد النور من كواليس دور العمر

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الوكيل الإخباري - نشر الكاتب اللبناني ناصر فقيه عبر صفحته بـ"تويتر" فيديو من كواليس تصوير مسلسل "دور العمر"، وهو يساعد الفنانة سيرين عبدالنور في التمرن على الملاكمة.

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وعلَّق فقيه على المشهد، قائلاً: "كانت ورّمتلي عيني بس تنزل سيرين عا الحلبة زيحوا من دربها".

 

المسلسل الجديد من 10 حلقات، يُعرض قريباً على منصة "شاهد"، وهو من تأليف ناصر فقيه، وإخراج سعيد الماروق، ويشاركها في بطولة العمل الفنان اللبناني عادل كرم.

وسينتظر الجمهور الغموض والحركة والحب والجنون والخيانة من خلال المشاهد التي عُرضت في الإعلانات الترويجية ضمن حبكة درامية مثيرة وتشويقية جدا، وبدت سيرين في أحد المشاهد بـ"لوك" مختلف، وبشعر لونه أشقر لم نعتد عليه من قبل، كما بدت في حوض الاستحمام المليء بالدم.

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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