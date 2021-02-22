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الإثنين، 22-02-2021 11:28 ص

شائعات حول إصابة ياسمين عبدالعزيز بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - تعيش الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز حالة من القلق بعدما وصل فيروس كورونا إلى طاقم عمل مسلسلها الجديد "اللي ملوش كبير"، حيث أعلن المخرج مصطفى فكري إصابته بالفيروس، الأمر الذي أحدث بلبلة كبيرة حول مصير العمل.

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كذلك كشف الفنان الشاب مصطفى سالم عن إصابته هو الآخر بالفيروس، وكتب عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "إيجابي كورونا... دعواتكم بالشفاء".


ورغم القلق الكبير الذي يعيشه طاقم العمل، حيث أسرع معظمهم لإجراء مسحة لاطمئنان على أنفسهم، نفت مصادر إصابة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، وأوضحت أنهما لم يخضعا للمسحة للتأكد من ذلك.

وتجتمع ياسمين في بطولة المسلسل مع العوضي للمرة الأولى بعد زواجهما، ومن المنتظر أن يُعرض العمل خلال شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، ويشارك في بطولته: مجدي كامل، أحمد سعيد عبد الغني، دينا فؤاد، إيمان السيد وبدرية طلبة.

 

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