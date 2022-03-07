الإثنين 07-03-2022
الوكيل الاخباري

دعوة مهمة لمزارعي القمح والشعير

ارتفاع قياسي جديد لأسعار الذهب في الأردن الاثنين - تفاصيل

التربية تعمم بعدم ارسال طلبات النقل الخارجي باستثناء حالات الجلوة

التربية: نسعى إلى بناء قدرات المعلمين في التنمية المهنية

مدعوون للتعيين بالصحة - أسماء

64 أردنيا غادروا أوكرانيا الى بولندا يصلون عمان الاثنين

الملك والملكة يلتقيان سيدات من مختلف المحافظات بمناسبة يوم المرأة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الملايشة والخوالدة والعمري

مجلس النواب يضع شروط تأسيس الأحزاب: ألف شخص على الأقل للتأسيس

الفايز ينقل رسالة خطية من الملك إلى العاهل المغربي

الإثنين، 07-03-2022 03:16 م

شابة تنهار بالبكاء بسبب إلهام الفضالة - فيديو

44345Image1-1180x677_d


الوكيل الإخباري - خلال حضورها فعاليات معرض العطور بالسعودية، تعرضت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة إلى موقف غريب فحين دخلت إلى المعرض، انهارت فتاة من البكاء حين رأتها وكانت هذه الفتاة بين الحضور في المعرض.

اضافة اعلان

 

فقامت إلهام بإحتضان الشابة وسألتها لماذا تبكي لكن لم تجاوبها على السؤال.

 

وانهالت تعليقات رواد مواقع التواصل الإجتماعي على هذا الموقف حيث اعتبر البعض أن هناك سابق معرفة بين الفضالة والشابة، واعتبر البعض الآخر أنها مجرد تمثيلية.

 

 

الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
img-180916081915-67-nancy-ajram-main

نانسي عجرم تعيد النجاح مع سمير سرياني في لبنان

image (3)

سيف نبيل يعيش قصة حب - فيديو

eV3WjULs

تغريدة عن نجوى كرم تسبب أزمة على تويتر

20200304015342287

رسالة من وائل عبد العزيز لشقيقته ياسمين

72281

آخر تطورات حالة سمير صبري الصحية

9999131417

أصالة تطلب مساعدة جمهورها