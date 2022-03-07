شابة تنهار بالبكاء بسبب إلهام الفضالة - فيديو

الوكيل الإخباري - خلال حضورها فعاليات معرض العطور بالسعودية، تعرضت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة إلى موقف غريب فحين دخلت إلى المعرض، انهارت فتاة من البكاء حين رأتها وكانت هذه الفتاة بين الحضور في المعرض.



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فقامت إلهام بإحتضان الشابة وسألتها لماذا تبكي لكن لم تجاوبها على السؤال.

وانهالت تعليقات رواد مواقع التواصل الإجتماعي على هذا الموقف حيث اعتبر البعض أن هناك سابق معرفة بين الفضالة والشابة، واعتبر البعض الآخر أنها مجرد تمثيلية.

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