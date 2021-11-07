شاهد...إيهاب توفيق وحميد الشاعري يشعلان حفل زفاف ابنة هشام عباس

الوكيل الإخباري - أحيا الفنان المصري إيهاب توفيق والفنان المصري مصطفى قمر و الفنان المصري حميد الشاعري في مدينة الجونة الساحلية، حفل زفاف ابنة الفنان هشام عباس من زوجته جيهان زايد، بحضور أهل العروسين وعدد من الفنانين والمممثلين منهم الفنان حسن أبو الروس و الممثلة شيرين رضا والإعلاميتين لميس الحديدي وإنجي علي.



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وقدّم المطربون في حفل زفاف ياسمينا هشام عباس مجموعة من أغنياتهم الشهيرة رددها الجمهور بجماس كبير منها "ناري نارين" و"عيني" و"غزالي".

يُذكر أنّ عباس والشاعري وتوفيق وقمر أطلقوا معا أغنية بعنوان "زحمة الأيام" في شهر حزيران الماضي، وحققت أكثر من 6 ملايين مشاهدة منذ طرحها وهي من كلمات سامح العجمي، وألحان أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعري، وإخراج ياسين حسن.









المصدر - الفن

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