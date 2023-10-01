شاهد انهيار والدة أحمد سامي العدل أثناء تشييع جنازته

الوكيل الإخباري - شارك عدد من نجوم الفن في مصر في تشييع جنازة الشاب أحمد سامي العدل نجل الفنان الراحل سامي العدل، عصر يوم السبت، بعد أن غيّبه الموت صباحا إثر إصابته بجلطة.

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وحضر من النجوم والمشاهير كل من المخرج خالد يوسف، وإيمان العاصي، وهنادي مهنا، وطارق النهري، وبوسي شلبي، ومحمد العدل، وريم العدل، ومدحت العدل وأمير عيد.



وانهارت في الجنازة الفنانة ماجدة نور الدين، والدة الشاب الراحل، أمام مسجد الفاروق بالمعادي خلال انتظارها انتهاء الصلاة على فقيدها، لتشييع جثمانه إلى مقابر العائلة.













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