فنان عربي شهير يُعلن وفاة المئات من اقاربه باعصار دانيال -صورة

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان الليبي حميد الشاعري مصرع مئات من اقاربه في مدينة درنة المنكوبة جراء الاعصار دانيال الذي ضرب شرقي البلاد في العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري.



وكتب حميد في منشور عبر حسابه على فيسبوك “إنا لله وإنا اليه راجعون، نعزّي أنفسنا ونعزي أهل درنة ونعزي قبيلة الشاعري في وفاة أكثر من 800 شخص من أبناء القبيلة في درنة، نحتسبهم عند الله شهداء”. وتفاعل الآلاف مع منشور حميد المؤثر بتقديم العزاء والدعاء بالرحمة لضحايا الإعصار.



وحميد الشاعري (62 عامًا) هو مغنٍّ وموسيقيّ وُلد لأب ليبي وأم مصرية ويحمل الجنسيتين الليبية والمصرية.

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الجزيرة