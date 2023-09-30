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السبت، 30-09-2023 12:00 م

الموت يغيب فنان مصري ونقابة الموسيقيين تنعاه -صورة

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الوكيل الإخباري - أعلن عاطف إمام، عميد المعهد العالي للموسيقى العربية سابقًا عن وفاة عازف البيانو، الفنان هشام خليل ابن شقيق الموسيقار أحمد خليل نقيب المهن الموسيقية السابق بالإسكندرية، وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك".

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ونشر "إمام" صورة لـ "هشام خليل" وعلق عليها قائلًا: "البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون، بمزيد من الحزن والأسى يتقدم نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة بخالص العزاء في وفاة الفنان عازف البيانو الأستاذ هشام خليل ابن شقيق الأستاذ الموسيقار أحمد خليل نقيب المهن الموسيقية السابق بالإسكندرية وابن عم السيدة نجلاء خليل مدير إدارة فرع النقابة بالإسكندرية وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته ولكل محبيه خالص العزاء وللأسرة الصبر والسلوان".


مصراوي


 




 

 


 

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